Sagliano Micca, lavori in corso sulla Provinciale Valle Cervo - Foto archivio newsbiella.it

Lavori in corso da ieri, lunedì 30 gennaio, a Sagliano Micca, in prossimità del km 5+330 della Strada Provinciale 100 Valle Cervo, dove si sta eseguendo un intervento di posa di new jersey nell’ambito della manutenzione invernale dei piani viabili e straordinaria con caratteristiche di pronto intervento.

Ad eccezione dei sabati e festivi, fino al 28 febbraio (fascia oraria 8-17), sul tratto indicato saranno in vigore il senso senso unico alternato regolato da semaforo ed il limite di 30 km/h.