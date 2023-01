Pro Loco, chiuso il fondo solidale Scalpitiamo per Piedicavallo: raccolti oltre 60mila euro

Con la fine del 2022 si è chiuso il fondo solidale "Scalpitiamo per Piedicavallo", aperto l'indomani dell'evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020 che ha colpito duramente i centri di Piedicavallo e Montesinaro.

“Grazie ai fondi raccolti attraverso donazioni, vendita di calendari (con foto gentilmente messe a disposizione dagli autori) magliette ed iniziative benefiche, siamo riusciti, in tre tranches, a versare la somma complessiva di 62.290 euro al Comune – spiega il presidente della Pro Loco Leonardo Jon Scotta - L'amministrazione, in tempo record e con attenzione, ha impegnato le somme ricevute per ripristinare quanto andato distrutto e in particolare: il ripristino completo del Campo Giochi del Parco Ravere di Piedicavallo; la pavimentazione dei campi di calcetto e tennis; il ripristino dei parapetti per sicurezza area; la riparazione di reti, recinzioni, cancelli e porta ingressi, assieme alla sistemazione degli impianti interno spogliatoi. Senza dimenticare la riparazione con sostituzione giochi e arredo urbano dell’area Parco Ravere e la realizzazione di nuove barriere lungo il torrente Cervo nell’Area Parco Ravere. Al termine di questi interventi, sono rimasti ancora a disposizione nelle casse comunali circa 6.000 euro che presto saranno messi in cantiere per finanziare nuovi progetti. Ringraziamo ancora tutti coloro che ci hanno sostenuto e hanno continuato a farlo partecipando alle nostre iniziative!”.