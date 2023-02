Rhythmic School impegnata su più fronti, è iniziata la nuova stagione

Per la Rhythmic School, il 2023, sarà un anno denso di impegni sportivi ed organizzativi; in cui il dream team delle atlete agoniste cercherà di continuare nella scia di successi ottenuti nella stagione appena conclusa e consolidare la posizione di eccellenza che vede la scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya occupare posizioni apicali sia regionali che nazionali.

Ma che vedrà particolarmente impegnato anche lo staff direttivo ed operativo, in quanto per il 2023 la Federazione Ginnastica d ‘Italia ha deciso di assegnargli l’organizzazione di ben quattordici gare, eleggendo di fatto il Palasport di Candelo (perfetto per lo svolgimento dell’attività di Ginnastica Ritmica) a sito ideale per la disputa delle competizioni e per la crescita e lo sviluppo di tale disciplina a livello regionale. Il weekend appena concluso ha visto la Rhythmic School organizzare, presso il Palasport candelese, la prima prova del campionato regionale FGI Silver di serie D che ha visto in gara ben 292 atlete.

E’ stata la prima gara ufficiale del nuovo anno sportivo: nessuna RSgirls in gara, in quanto impegnate nei campionati maggiori; per loro solo esibizioni, in prossimità delle premiazioni, per verificare l’ottimizzazione dei nuovi esercizi e ricercare la miglior condizione. La settimana precedente invece Giulia Sapino, Chiara Sinacori, Matilde Sabattini, Camilla Lozito e Beatrice Antorra avevano partecipato, con ottime performances, al Trofeo Città di Desio, kermesse che ha visto la partecipazione di molte squadre di serie A, B e C in preparazione per i vari campionati che partiranno fra poche settimane.

Domenica prossima le stesse ginnaste con Emma Bragante ed Elena Pavanetto parteciperanno al Torneo Virtus a Gallarate, gara amichevole/test sempre in preparazione dei campionati nazionali di A, B e C. Saranno invece impegnate nella prima prova del campionato regionale FGI LA ed LB sabato e domenica prossimi a Cameri (NO): Giorgia Maria Bonifacio e Ginevra Lanza in LA e Ginevra Segatto, Ginevra Viana ed Ilaria Giabardo in LB.