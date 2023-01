Biella Corse, Alessandro Negri in evidenza all’Ice Challenge 2023

Primi appuntamenti della stagione 2023 per la Scuderia Biella Corse, impegnata in gara, in queste settimane, all’Ice Challenge (il campionato italiano di velocità “neve ghiaccio”) e nelle Ronde di inizio anno.

Ice Challenge

Weekend impegnativo ma divertente quello del pilota Biella Corse Alessandro Negri a Pragelato (Torino), dove si è corsa la seconda prova della stagione dell'Ice Challenge 2023, il Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio organizzato da ACI Sport e gestito dal Promoter BMG Motor Events.

Impegnativo perché, con l'occasione, è stata anche recuperata la Gara 1 del primo appuntamento di stagione, che avrebbe dovuto andare in scena, sempre a Pragelato, sabato 7 gennaio. In quei giorni, però, le condizioni della pista hanno permesso soltanto la disputa di Gara 2, corsa nella giornata di domenica 8. Questo weekend, invece, sabato 28 si è corsa, come da programma, la gara a coefficiente 2; domenica 29 è stata invece recuperata quella che avrebbe dovuto essere la prima prova della stagione.

Com'è andata? "Direi che è andata bene" racconta il pilota, che a Pragelato ha gareggiato sulla Subaru Impreza Proto “di famiglia”, assistita e preparata dal Team Chiavenuto di Mongrando. “Di famiglia” perché, va ricordato, Alessandro è "figlio d'arte", dato che il papà è il notissimo Davide Negri, plurivincitore nei Rally, nell'Auto Cross, nelle gare per Auto Storiche e, per l'appunto, sul ghiaccio. Ciò nonostante, quella del weekend dell'Epifania è stata per Alessandro (che a soli 26 anni è già un pilota affermato nel settore “terra”) la prima gara sul ghiaccio: un debutto, come vedremo, molto promettente.

"Sabato, in due delle tre manche, ho avuto qualche problema con lo scarico" racconta Alessandro; "sono comunque riuscito a piazzarmi al 15º posto assoluto, ottavo nella classifica della classe 8”. Un buon risultato, migliore di quello del debutto dell’Epifania, quando Alessandro chiuse al 21° posto assoluto, decimo nella classifica della classe 8.

“Domenica invece, nella "gara di recupero", sistemato lo scarico, sono riuscito a chiudere con un buon piazzamento, nonostante qualche problema di frizione. Ho infatti vinto la seconda manche e alla fine, mi sono piazzato al 5° posto assoluto, a pochi decimi dal podio, quarto nella classifica della classe 8!”. Non male per un “quasi debuttante”! La prossima gara della stagione si correrà ai piedi delle Dolomiti venete, in Val Visdende (Provincia di Belluno), nei giorni 11 e 12 febbraio.

Ronde Val Merula

Torneranno in gara questo fine settimana, sabato 4 e domenica 5 febbraio, i navigatori Biella Corse Enrico Gatto e Stefano Bruno-Franco. Al 9° Rally Ronde della Val Merula, infatti, Enrico sarà nuovamente in gara a fianco del pilota Gianluca Tavelli; mentre Stefano navigherà il pilota Simone Celegato.

Entrambi gli equipaggi saranno al via con una Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally 5). Dopo l’ingresso in Parco Partenza di sabato sera, la gara partirà da Andora (in Liguria, provincia di Savona) la mattina di domenica, alle ore 7,00. Sempre ad Andora, dove saranno anche ubicati assistenza e riordino, si concluderà nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 15,28. In programma ci sono quattro passaggi sulla prova “Madonna della Guardia”, di 11 chilometri. In totale i concorrenti percorreranno 205,23 chilometri, di cui 44,00 di prove cronometrate.