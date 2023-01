Al Biella Jazz Club Festa di Apertura "Jam Party"

Questa sera, martedì 31 gennaio alle ore 21,30 , al Biella Jazz Club, si festeggia l’avvio della nuova stagione dopo gli intoppi dei primi mesi.

Per l’occasione saranno gli stessi musicisti del club “più antico d’Italia” ad animare una jam session e come ospite d’onore , l’ormai biellese di adozione, Fabio Buonarota, trombettista nella band di Mario Biondi. Non potrà partecipare Max De Aloe per motivi personali sopraggiunti all’ultimo momento.

Come accade in queste occasioni saliranno sul palco di Palazzo Ferrero i musicisti storici dell’associazione, alla fisarmonica Omar Gioia, Massimo Serra alla batteria, Maurino Dellacqua al basso e molti altri amici che vorranno unirsi alla band residente.

Sarà l’occasione per festeggiare l’avvio della nuova stagione concertistica e per annunciare ai soci i futuri eventi del Jazz Club.Per martedì 7 febbraio è atteso il concerto del pianista Mario Zara con il suo quartetto, da sottolineare il concerto di martedì 21 con il batterista milanese Stefano Bagnoli “We Kids Trio” e per il 28 febbraio i torinesi “Accordi e Disaccordi” con Anais Drago al violino come special guest.