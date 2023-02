New York e Chicago in mostra allo Spazio Cultura di Fondazione Crb - Foto Fondazione Crb

Un viaggio affascinante tra New York “la città che non dorme mai” e Chicago “la città dell’architettura”.

Lo proporrà Mario Zenoglio, architetto e fotografo appassionato, dal 10 febbraio allo Spazio Cultura della Fondazione Crb.

“Dopo una prima esperienza di viaggio a New York, mirata alla scoperta delle architetture più famose, ho sentito l’esigenza di ampliare la ricerca con un secondo viaggio che mi ha portato anche a Chicago. Ho potuto così fare considerazioni e raffronti tra queste due affascinanti metropoli – commenta Zenoglio – Chicago è una tappa imprescindibile per gli appassionati di architettura, infatti è qui che è stato “inventato” il grattacielo, tipologia che ha poi trovato grande sviluppo a New York City”.

Una mostra dunque che unisce le tematiche della fotografia di viaggio e dell’architettura e i cui risultati sono confluiti in un volume di grande formato che raccoglie 268 immagini selezionate tra le oltre quattromila fotografie scattate da Zenoglio nel corso dei suoi viaggi.

“La scelta delle immagini è ovviamente soggettiva, per conoscere a fondo realtà così complesse occorrerebbero anni di interazione continua con i vari strati sociali che vi risiedono, tra etnie e culture tra loro diversissime, tenute unite dal collante di un sentimento comune: sentirsi orgogliosamente e patriotticamente “americani” – spiega Zenoglio – Fondamentale è stata l’empatia con i soggetti fotografati, una sorta di amore per le architetture e per le città, dove in ogni mattone è rinchiusa l’intelligenza dell’idea e la fatica di chi l’ha materializzata. Testimoni di pietra o di acciaio capaci di trasmettere un’emozione, senza la quale sarebbe venuto meno quell’impulso particolare, che mi “obbliga” a fissare con uno scatto quella determinata visione, nella speranza che le fotografie possano restituire, almeno in parte, quell’emozione che ne ha determinato l’acquisizione”.

“Lo Spazio Cultura della Fondazione si propone come vetrina e punto d’incontro per chi ama la fotografia come strumento per scoprire realtà e mondi lontani, ma anche come mezzo per approfondire lo studio di argomenti affascinanti come la storia dell’architettura – commenta il Presidente Ferraris – il 2023 inoltre sarà l’anno del pieno ritorno alla socialità per il venir meno delle restrizioni covid, per questo la Fondazione sta lavorando a un programma di eventi che metterà al centro la cultura anche come forma di aggregazione sociale”.

A questo proposito in occasione della mostra, che sarà preceduta da un breve convegno presso la sala convegni della Fondazione, verrà servito presso lo Spazio Cultura a partire dalle ore 18,30 circa uno speciale “aperitivo americano” in omaggio al tema della mostra.

Infine Mario Zenoglio terrà una conferenza di approfondimento sui temi della mostra venerdì 24 febbraio, alle 17, presso la Sala Convegni della Fondazione.

Dati di sintesi

New York-Chicago. Architetture della metropoli - La Via Americana (fotografie di Mario Zenoglio)

11 febbraio-5 marzo 2023

Presentazione della mostra: venerdì 10 febbraio, ore 17.30 presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Via Gramsci 14/A – Biella).

A seguire inaugurazione della mostra presso lo Spazio Cultura.

Orari: lunedì-venerdì 9.00-13.00 / 14.30-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00

Ingresso libero