Chicchi di Parole, Stefano Mantovani Coppola in mostra

"Chicchi di Parole” è il titolo della mostra di poesia e dipinti di Stefano Mantovani Coppola, scrittore che vive nel Biellese, e da anni collabora con Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo ha infatti scritto numerose prefazioni per i libri di Mantovani Coppola, e ha scelto il titolo dell’audiolibro “Ancora così “, a cui ha partecipato con la lettura di una poesia.

La mostra si terrà al bar “Bacco, tabacco e Venere” di Occhieppo Superiore da oggi, martedì 31 gennaio, al 22 marzo.

“Siete tutti invitati con piacere. - dichiara Stefano Mantovani Coppola – Grazie alla disponibilità di Maria Ferrero di Bacco, tabacco e Venere. Ed ad Alcase Italia, che patrocina la mostra, per la lotta contro il tumore al polmone, ed ai costanti interventi con i Governi per sollecitare l’attivazione in Italia dello screening preventivo precoce, unico strumento adeguato per evitare la morte di 15 persone al giorno solo in Italia”.