Tenta di rapinare un commesso del supermercato, poi si scontra con sicurezza e agenti: arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto di anni 34 senza fissa dimora colto nella flagranza del reato di tentata rapina ai danni di un dipendente di un supermercato del centro di Biella.

A seguito di telefonata alla linea di emergenza, ove veniva segnalata un’aggressione in atto all’interno del supermercato, gli operatori della Squadra Volante – giunti prontamente sul posto – hanno notato il trentaquattrenne colpire con un pugno al volto un addetto alla sicurezza del locale, il quale era intervenuto a difesa del dipendente nei cui confronti era in atto l’azione criminosa. Dopo aver diviso le parti, il trentaquattrenne – particolarmente aggressivo ed agitato– cercava di divincolarsi per allontanarsi e fuggire dal luogo dell’evento tentando di colpire gli operatori con calci e pugni, senza riuscirci.

Con non poca fatica venivano apposte le manette di sicurezza al soggetto e collocato nell’autovettura di servizio così da rendere possibile l’accompagnamento in Questura. Ivi giunti, presi contatti con il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, lo stesso veniva tratto in arresto per il reato di tentata rapina e denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva udienza col rito direttissimo conclusasi con la convalida dell’arresto.