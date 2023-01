Si barrica in casa per più di un'ora, attimi di preoccupazione a Biella

Attimi di forte preoccupazione nella tarda mattinata di oggi, 31 gennaio, all'angolo tra via Friuli e via Valle d'Aosta, a Biella per un uomo che si sarebbe barricato in casa e non avrebbe voluto aprire a nessuno.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale, dopo aver ricevuto varie segnalazioni, assieme ai Vigili del Fuoco e al 118, giunti per effettuare un trattamento sanitario obbligatorio. La strada è stata chiusa al traffico per più di un'ora per consentire una forma di dialogo con il biellese.

Presente anche il vicesindaco Giacomo Moscarola (allertato dai residenti) che ha monitorato la situazione a debita distanza. La squadra di Biella ha poi raggiunto il balcone dell'uomo utilizzando l'autoscala e, dopo molti minuti, è riuscita a convincerlo ad aprire porte e finestre. In seguito, è stato assistito dal personale sanitario.