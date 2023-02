Biella, ruba nella mansarda del vicino: scoperto, viene fermato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, 40 anni di origini biellesi, colto nella flagranza del reato di furto in abitazione ai danni di un vicino di casa.

Nella notte tra sabato e domenica è giunta una chiamata alla linea di emergenza 112 ove veniva segnalata la presenza di un soggetto che stava distruggendo e portando via oggetti di vario tipo da una mansarda. Giunti prontamente sul posto, gli uomini della Squadra Volante prendevano contatti con il proprietario della mansarda il quale mostrava loro la strada per accedervi. In prossimità dell’abitacolo gli operatori hanno notato la presenza del quarantenne il quale veniva trovato con in mano uno scatolone contenente elettrodomestici di vario tipo nonché generi alimentari.

A seguito di sopralluogo nella mansarda, il proprietario rilevava l’assenza di specifici oggetti (un televisore, un mobiletto e alcune scatole contenenti stoviglie) i quali venivano rinvenuti, a seguito di perquisizione domiciliare, nell’abitazione del quarantenne. Restituiti i beni al legittimo proprietario gli operatori hanno accompagnato il quarantenne presso gli Uffici della Questura ove, dopo aver preso contatti con il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, veniva tratto in arresto per il reato di furto in abitazione.

L’arresto veniva successivamente convalidato su richiesta del Sostituto Procuratore da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.