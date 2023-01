Biella, lite per un sorpasso tra due automobilisti: alla fine parte anche un calcio (foto di repertorio)

Un sorpasso non gradito sfocia in una lite furente tra automobilisti. È successo ieri, 30 gennaio, a Biella, nei pressi del mercato cittadino: protagonisti della vicenda due cittadini marocchini di 43 e 37 anni che hanno cominciato a discutere animatamente per strada.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che uno dei due abbia dato un calcio all'altro. Una volta allertati, i Carabinieri si sono portati sul posto per tranquillizzare gli animi e, una volta raccolte le versioni di entrambi, ha informato loro delle rispettive facoltà di legge.