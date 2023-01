Come puoi pianificare il tuo viaggio in Egitto?

La profonda storia dell'Egitto riecheggia nella sua cultura contemporanea. C'è molto per bloccare tutti i tuoi sensi, dagli antichi monumenti imperiali alle strade animate ricche di cibi profumati e l'energica ed eclettica vita notturna. Se ti stai preparando a Viaggi Egitto, allora dovresti seguire i seguenti passaggi per farlo bene.

Organizza il tuo viaggio in Egitto:

Ecco un paio di passaggi che puoi seguire per pianificare e realizzare il tuo tour Egitto.

Ottenere il visto:

Il bagaglio in una mano e la carta nell'altra sono tutto ciò di cui hai bisogno per salire su un aereo e partire per l'Egitto. Se sei idoneo, puoi ottenere un visto turistico inesauribile per ingresso singolo al raggiungimento di $ 25 USD, facilmente per 30 giorni. Tuttavia, se hai ancora bisogno di includere tutti i documenti che hai o se ci sono problemi con l'elaborazione del tuo visto al raggiungimento, ti potrebbe essere negato l'ingresso.

Prepara un piano di viaggio approssimativo:

C'è molto di più da visitare e da vedere in Egitto rispetto alle piramidi, e andare avanti ti aiuterà a tenere lontano un incubo logistico. Segui i tuoi giorni per regione, quindi è più comodo viaggiare tra le località.

Rassegna di frasi arabe comuni:

Cercare su Google Traduttore domande rapide sulle istruzioni può essere di aiuto; saranno utili risposte semplicemente organiche a sottigliezze comuni.

La maggior parte degli egiziani è zelante nell'aiutare quando richiesto, e potresti aver bisogno di concludere un paio di miscugli in arabo con gente del posto monolingue. Anche loro entrano comodamente se devi evitare imbroglioni o mercanti duraturi. Il parasole è una pietra tombale se non preferisci trascorrere il coniuge della tua vacanza rannicchiato nel ghiaccio. Ciò è particolarmente vero se visiti durante l'estate ma resisti durante tutto l'anno.

Pronto per il caldo, mantienilo giusto:

L'Egitto è riconosciuto per il suo cotone e quale posto migliore per indossare il cotone se non qui. Raggruppa abiti ariosi e traspiranti e fai esplodere tutti i pastelli e i colori vivaci nella tua credenza. La maggior parte delle persone nelle città da protagonista si organizzano casualmente e si rilassano rispetto alla moda. Ricorda semplicemente che la civiltà è re in Egitto, uno stato con locali prevalentemente conservatori.

Tieni a mente il trasporto mentre prenoti l'alloggio:

Durante la prenotazione del tuo alloggio, controlla nei mezzi di trasporto nelle vicinanze. Se stai preparando una breve visita per viaggiare in Egitto, scegli per gli alloggi chiave per i luoghi d'interesse sul tuo percorso o solo per una stazione della metropolitana e così risparmi tempo nel traffico.

La civiltà delle mance è attiva e bene:

La mancia in Egitto è la stessa pratica di base, in particolare nel settore dei servizi. Le mance di base, o baksheesh, possono variare da 5 EGP (<$ 0,50) a 100 EGP ($ 5,50), a seconda di chi stai pagando e ovunque.

Numeri di emergenza egiziani: