Quaregna Cerreto, dal Comune un mezzo come trasporto per l'associazione "Tutti Insieme"

"Io adesso sto bene, ma se domani non fosse così come faccio se dovessi avere bisogno di aiuto? Non possiamo solo pensare a noi stessi ed è quello che fa la nostra associazione, preoccuparsi degli altri". Sono le parole di Giuseppe Simonetti dell'associazione "Tutti insieme" di Quaregna Cerreto, che con il suo presidente Vittorio Dall'Angelo e al sindaco Katia Giordani hanno presentato ieri lunedì 30 gennaio in Comune l'arrivo di un nuovo mezzo che contribuirà a rendere ancora più ricca e importante l'attività dell'associazione. Presenti anche l'assessore al Lavori Pubblici Edoardo Raffagnato e il responsabile tecnico comunale Natalino Zanin.

"Siamo nati nel 2008 e ci siamo occupati per esempio di pre e post scuola, del trasporto dei bimbi a lezione, di aiutare le persone anziane e con problemi di deambulazione a fare le visite mediche per esempio. Ma abbiamo a disposizione solo una Panda per questo servizio e purtroppo non ci basta per aiutare tutti. Magari c'è chi deve fare visite specialistiche fuori provincia e non può essere portato dai parenti e chiede a noi. Persone che le fanno nello stesso giorno, e noi non riusciamo ad accontentare".

Ed è a questo punto che entra il gioco il Comune. "Mesi fa - spiega il sindaco Katia Giordani - ho ricevuto una lettera dal presidente Dall'Angelo in cui mi si chiedeva un mezzo o il valore equivalente in denaro proprio per questi fini, per aiutare persone che hanno difficoltà. E di certo non ci tireremo indietro. Abbiamo accantonato 30 mila euro che metteremo a bilancio e l'associazione avrà il suo mezzo. Grazie a quello che fanno per il territorio".

L'associazione coglie però anche l'occasione per fare un appello. "Abbiamo bisogno di volontari perchè tanti di non non ci sono più - continua Simonetti - se qualcuno volesse darci una mano....chiediamo solo un paio di ore alla settimana per un giorno, nulla di più. La nostra è una realtà che vive di donazioni, contributi. I servizi che diamo sono gratuiti, ma abbiamo bisogno per persone". E conclude: "Fare del bene fa bene".