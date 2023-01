Media Nino Costa di Chiavazza, novità per la mensa e nell'orario scolastico

Nel corso dell’ultima Giunta comunale l’amministrazione ha approvato la delibera inerente la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del PNRR, che prevede di finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. Nello specifico la proposta relativa alla scuola media secondaria primo grado “Nino Costa” è stata ammessa a finanziamento per un importo complessivo pari e euro 720mila.

Rispetto al dossier di candidatura sono emerse delle variazioni e degli aumenti di costi, anche legati al prezziario regionale di riferimento – mutato nel luglio 2022 - e che, per l’effetto, hanno condotto alla necessità di aggiornare il quadro economico complessivo dell’intervento. Ne deriva un maggiore importo, rispetto a quello iniziale di candidatura, del 20%. Tale quota di 144.000 euro sarà oggetto di richiesta di assegnazione al Ministero competente.

Il progetto intende perseguire una serie di obiettivi che vanno dall’ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole, per renderle più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, per cogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie; dal rafforzamento delle infrastrutture scolastiche; al conseguimento di un risparmio gestionale, con la riduzione delle emissioni in atmosfera derivante dal contenimento dei consumi energetici; all’utilizzo e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili; fino alla realizzazione tecnologica di un impianto che permetta di ridurre i costi di manutenzione e garantisca le condizioni di durabilità e facilità di gestione dell’edificio.

“Dopo i lavori relativi all'adeguamento sismico, ora proseguiamo con uno dei bandi del PNRR legato al piano di estensione del tempo pieno e mense, in una scuola dove c’è un’ottima affluenza – afferma l’assessore all’istruzione pubblica Gabriella Bessone -. Tutto ciò permetterà di liberare delle aule, al momento utilizzate per la mensa, che saranno di nuovo a disposizione per la didattica e i laboratori. Nella realizzazione di questo intervento la nostra amministrazione sarà attenta a tutte le esigenze: da quelle tecniche e ambientali, a quelle per dare la migliore fruibilità degli spazi agli studenti: per questo motivo stiamo valutando lo spazio più idoneo dove inserire il nuovo corpo in base ai dettami richiesti dalla legge. I tempi saranno brevi: contiamo di iniziare i lavori entro la fine dell'anno scolastico”.