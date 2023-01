Sempre meno pediatri: Piemonte in affanno. Biella eccezione assieme al VCO

Un pediatra ogni 1152 bambini, anziché uno ogni 800 come prevede la normativa. E' il dato che riguarda Biella secondo una ricerca, recentemente presentata da Cittadinanza Attiva, per la quale invece Asti, Novara, Vercelli, Cuneo, Torino e Alessandria sono tra le prime dieci province dove l'assenza di queste figure professionali rende più lontano di quanto previsto il rapporto tra numero di medici e di pazienti.

In particolare, Asti ha 1813 piccoli per ogni pediatra, Novara ne ha 1370, Vercelli ne ha 1367, Cuneo 1331, Torino 1320, Alessandria 1236. E Biella ne ha 1152, si salva come il VCO che ne ha 1143.

La ricerca di Cittadinanza Attiva sui “Bisogni di salute nelle aree interne, tra desertificazione sanitaria e Pnrr” nell’ambito del progetto Action for Health and Equity: Addressing Medical Deserts, finanziato dall’Unione europea e basato su dati del ministero della Salute, tra l'altro, è relativa al 2020. Prevedibilmente, dunque, la situazione si sarà con molta probabilità aggravata con i pensionamenti di questi ultimi due anni.

In particolare ben 39 provincie italiane, più di un terzo del totale, patiscono gli squilibri tra i parametri fissati e i dati reali relativi al rapporto tra abitanti e medici, pediatri, di famiglia, ma anche per alcune specialità prese in esame come i cardiologi.

E curiosamente, dalla black list, si salvano appunto per il Piemonte solo Biella e il Verbano-Cusio-Ossola.

Appare invece meno critica rispetto ad altre province del Paese la situazione in Piemonte dei medici di medicina generale. Nelle dieci postazioni negative non ce n’è una piemontese e rispetto ai dati di Bolzano (con un medico di famiglia ogni 1.539 abitanti) e di Milano (uno per 1.392 cittadini), in Piemonte il rapporto più elevato lo si registra a Novara con 1.384, seguita da Biella (1.343), Cuneo (1.339), Asti (1.324), Vercelli (1.273), Alessandria (1.238) e in posizione più virtuosa Torino con un medico di famiglia ogni 1.261 abitanti.