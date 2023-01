Viverone sempre più smart, ecco 5 contributi per digitalizzare i servizi con fondi PNRR

Buone notizie per Viverone. Il sindaco Renzo Carisio annuncia, sui propri canali social, che a seguito di domande presentate il Comune è stato ammesso a 5 contributi relativi alla digitalizzazione di servizi riguardo i fondi PNRR – PA Digitale 2026.

“Di questi, 3 sono stati inoltre finanziati per complessivi 96.138 euro. Altri due sono in corso di finanziamento per complessivi 155.798 euro – sottolinea il primo cittadino - Lo scopo di questi finanziamenti è quello di attivare i servizi digitali sia a favore dei cittadini per rendere più facilmente accessibile e fruibile il rapporto con il Comune, che delle attività, principalmente tutte quelle legate al turismo, che potranno trovare vantaggio nell’esercizio delle proprie attività”.

Questi i settori delle attività principali che potranno essere implementate come l'App Io (per 2.916 euro), che, aderendo alla piattaforma, consiste nell'attivazione di 10 servizi di comunicazioni ai cittadini (scadenza IMU, TARI, scadenza CIE, comunicazioni generiche, ecc.). Segue SPID-CIE per 14.000 euro volti all'accesso ai servizi tramite SPID o CIE. Altri 79.922 euro per l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici e prevede l'attivazione di 4 servizi digitali e l'implementazione del sito web istituzionale.

“Fatto queste operazioni, qualora siano ancora disponibili dei fondi, sarà possibile utilizzarli in servizi digitali – prosegue Carisio - Questo ente valuterà app per turisti/cittadini, pannelli informativi digitali, app per prenotazione e pagamento postazioni di pesca carpfishing e tanto altro”. Restano ammesse le candidature (ma con finanziamento non ancora ottenuto) di PAGO PA (per tutti i pagamenti alla PA) e CLOUD (che riguarda la migrazione di tutti i software su cloud”.