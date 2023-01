Delmastro sul 41Bis: "Lo Stato non può arretrare"

Dal carcere di Sassari ieri lunedì 30 gennaio l'anarchico abruzzese Alfredo Cospito è stato trasferito a quello di Opera in Lombardia per motivi di salute. L'uomo da oltre 100 giorni sta infatti facendo lo sciopero della fame per essere tolto dal regime del 41 bis, isolamento rispetto agli altri detenuti, e il suo corpo mostra evidenti segni di cedimento. Il perchè del 41 bis? Nonostante si trovasse in regime di massima sicurezza Cospito è riuscito a scrivere e pubblicare sui siti di area alcuni suoi scritti.

E lo Stato di fronte a questa situazione non può arretrare, per il Sottosegretario di Stato On. Andrea Delmastro delle Vedove, che ha rilasciato una dichiarazione ieri a margine della conferenza stampa riguardo al carcere di Biella (leggo qui carcere di Biella): "La scia di fatti di sangue che si sono susseguiti, di attacchi e di violenza che abbiamo visto in questi giorni, sono segnali inequivocabili di come quell'uomo riesca a dare segnali esterni che producono assalti e violenza nei confronti delle istituzioni, dello Stato e purtroppo anche dei confronti di un poliziotto. Lo stato di fronte a questa situazione non può arretrare, sul 41 bis per quanto riguarda l'aspetto politico non si arretra minimamente, per noi sono strumenti speciali per affrontare mafia e terrorismo anarchico e noi non priveremo mai la magistratura del loro utilizzo".

Ma chi è Cospito? Abruzzese ma torinese di adozione, ha 55 anni ed è detenuto dal 2012. Gli investigatori lo considerano uno dei leader della Fai, la Federazione anarchica informale, movimento composto da vari gruppi dediti all'intimidazione armata rivoluzionaria e considerata, da numerose sentenze, un’associazione per delinquere con finalità di terrorismo. Cospito è in carcere per la gambizzazione dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi.