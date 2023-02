Biella, con “Borgo Urban lab” inizia la rigenerazione di spazi pubblici

Reinventare la bellezza in chiave locale: un luogo è bello quando è vissuto, quando genera relazioni di comunità. Con “Armonia+”, il bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, si è puntato alla valorizzazione del territorio e del paesaggio biellese attraverso interventi di rigenerazione di luoghi pubblici, di rinaturalizzazione, di miglioramento della qualità degli spazi di prossimità.All’interno di questo bando si colloca “Borgo Urban Lab - Il quartiere delle rigenerazioni culturali”.

Un progetto che vede capofila Art'è Danza ASD, in collaborazione con il Comune di Biella, che intende dare avvio a un processo di rigenerazione di un'area in pieno centro storico, ma in stato di degrado, ovvero i muri perimetrali di accesso alla stazione di valle dell’ex funicolare (ora ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo), l'area verde adiacente e Piazza De Agostini.

L’obiettivo è quello di creare una piazzetta pedonale di collegamento tra due luoghi di riferimento cittadini: Opificiodellarte e la Biblioteca Civica di Biella. Per gli abitanti del quartiere, e non solo, sarà inteso come bene comune, un luogo delle opportunità in cui si generano relazioni qualificanti, inclusive e volte a favorire la partecipazione. Elemento innovativo sarà la valorizzazione culturale dell'area attraverso la creazione e il riconoscimento di uno spazio della e per la comunità, in cui sarà favorito il protagonismo degli abitanti che, opportunamente guidati e coinvolti, svilupperanno progressiva consapevolezza di senso di appartenenza, innescando un processo virtuoso teso al disegno e all'attuazione di iniziative culturali partecipate.Tre le azioni progettuali previste vi sono l’attivazione e sensibilizzazione della comunità e in particolare dei giovani; interventi strutturali di messa in sicurezza e ripristino delle aree; interventi di arredo urbano e di animazione culturale.

Il progetto sarà sostenuto con un contributo da parte di CRB di 40mila euro. “E’ un progetto di miglioramento della città che parte dal basso e dal territorio per realizzare luoghi più sostenibili e inclusivi – dice l’assessore ai Lavori e all’edilizia pubblica Davide Zappalà -. L’Opificodellarte è stato protagonista nello sviluppo creativo dei ragazzi e di quell’area della città. Grazie all’intraprendenza del suo presidente Luca De Stefani, che ci ha proposto di partecipare al bando di CRB, l’amministrazione ha creduto e crede fortemente nel progetto e ci siamo subito attivati. Personalmente lo ritengo un passo importante, perché si tratta di un’area dal forte valore turistico giacchè rappresenta l’accesso al borgo storico del Piazzo. Grazie al connubio pubblico-privato sono stati coinvolti anche i ragazzi dell’istituto tecnico superiore Gae Aulenti, guidati dai professori Paolo Racchi, Elena Caimotto e Massimo Pesce”.