A Mezzana l'ultimo saluto a Lina, cento anni in gran parte dedicati a dare molto agli altri - FOTO

Il Mortigliengo si è stretto oggi per l'ultimo saluto a Lina Boggio, la centenaria del paese molto amata da chi, con lei, ha condiviso in tanti anni la storia di intere generazioni.

Lina è ricordata anche per il suo impegno come animatrice dei più piccoli all’oratorio: “Una vera istituzione, un perno per l’intera comunità – sottolinea il sindaco Alfio Serafia - Mi stringo al dolore dei parenti”

La Chiesa era gremita e l'omelia di Don Luca ha ricordato quello che Lina è stata per il paese e come si sia donata con impegno e dedizione: "Se nella sua vita Lina ha saputo dare tanto, ora darà ancora di più pregando per noi. Lina ora in cielo troverai Don Renzo, insieme pregate per noi. Sei un seme che, caduto nella terra, darà buoni frutti perchè sei stata una persona dalla fede incondizionata. Vai in pace".