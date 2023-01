Tennistavolo, weekend di tornei individuali per TT Biella

Fermo il campionato a squadre, il weekend per il TT Biella è stato interamente dedicato ai tornei individuali.

Sabato 28 gennaio, a Verzuolo, si è giocato un torneo di 5^ categoria; ai nastri di partenza anche i due Noureldin, Alaa e Mattia, che superano entrambi il girone: Alaa, pur sconfitto in bella da Lupano (7/-4/10/-6/9) con la vittoria su Zambelloni e Mattia vittorioso su Sabolo e Germano Torta.

Nel tabellone finale, poi, vittorie per Alaa su Baggio e per Mattia su Cesano, per poi uscire subito dopo rispettivamente per mano di Bergantin e di Soligo, poi vincitore della gara. Domenica, invece, sempre a Verzuolo, circa settanta atleti (i migliori giovani giocatori piemontesi) si sono giocati le qualificazioni al Criterium finale per l’ammissione ai Campionati Italiani.

Nella categoria under 13 maschile, grande prestazione di Mattia Noureldin, che partito come terza testa di serie, vince con sicurezza la gara: supera “da secondo” il girone iniziale, battuto dal portacolori locale Elia Barbero; vince poi, nel tabellone ad eliminazione diretta, contro la testa di serie numero uno Carlo Cesano (9/8/-9/-7/6) e poi, in finale contro Barbero (2/9/-3/11), vendicandosi quindi della sconfitta patita nel girone. Nell’omologa gara al femminile, Alessia Fusca si trova di fronte le più quotate avversarie, Rosso e Tosello, non riuscendo quindi a vincere nessun incontro.

Nella gara under 15 femminile, ancora una bella prestazione di Federica Prola, che supera la compagna Lodovica Motta, poi giunta terza, e perde, solamente in bella (3/-8/-8/8/9), dalla verzuolese Giuliano. Nella gara under 15 maschile, Stefano Torrero esce subito nel girone, con le tre partite perse da Ponzo, Mussa e Toffoli.

Nella gara under 17 maschile, buona prova di Tommaso Sorrentino: superato il girone “da primo” con le vittorie contro Livizoru e Bagnasco (5/-2/-11/6/8), vince, ai quarti, contro Giolito, per poi fermarsi, in semifinale, contro il forte atleta di casa, Andrea Garello, autore, con i fratelli Simone (nell’under 15 maschile) e Marta (nell’under 11 femminile) di una notevole “tripletta”.

Alla gara under 19 maschile hanno partecipato ben quattro gli atleti del T.T. Biella: Francesco Gamba, battuto nel girone da Amerio (6/-8/4/8), vince ai quarti contro il compagno Matteo Passaro, per poi fermarsi in semifinale per mano del torinese Giai (9/9/9); Matteo Passaro supera il primo ostacolo con la vittoria su Tregambi e la sconfitta patita da Casassa, per poi perdere con Gamba; per Fabio Cosseddu, percorso analogo, vincente nel girone con Guastella e battuto da Giai, e poi sconfitto ai quarti da Amerio; Gabriele Cariso, infine, non riesce a superare il girone iniziale, ma raggiunge comunque l’obiettivo minimo di ottenere il bonus per il Grand Prix.

Al termine delle due prove regionali già si conoscono i nominativi dei qualificati del T.T Biella al Criterium Nazionale: Federica Prola, Francesco Gamba, Lodovica Motta, Matteo Passaro, Mattia Noureldin, Simone Cagna, Stefano Torrero, Tommaso Sorrentino e Vincenzo Carmona.