Ginnastica Artistica Femminile, Klarissa Uka in gara a Biella

Domenica 29 gennaio 2023, Klarissa Uka è salita in pedana per rappresentare Ginnastica Biella, nell’impegno individuale, nel campionato Silver LC.

Presso la struttura polivalente della Società Pietro Micca di Biella, Klarissa si è piazzata al 22° posto. Per lei, classe 2011, la gara non è cominciata nel migliore dei modi, con un esercizio al Corpo Libero sotto tono. Il resto della gara, l’ha vista in netto recupero, con una buona prestazione sugli altri attrezzi.

L’inesperienza, gioca brutti scherzi, ma la giovane atleta avrà la possibilità di rifarsi presto nel campionato a squadre. Tanti auguri per il futuro e complimenti comunque per la prova svolta.