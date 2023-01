Dopo il successo dell’anno scorso, torna la fagiolata benefica della Croce Rossa di Cossato per la giornata di domenica 5 febbraio.

La distribuzione avverrà presso la sede in Via Amendola 91, a partire dalle ore 11 fino ad esaurimento. Il ricavato servirà per l’acquisto di nuove apparecchiature per le ambulanze. I volontari ricordano di portare il proprio contenitore da casa.