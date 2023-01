La Pro Loco di Trivero organizza la consueta fagiolata di Carnevale, accompagnata dai salamini, domenica 5 febbraio.

La distribuzione avrà inizio alle ore 11, fino alle 12:30, presso due punti di ristoro: la sede della Pro Loco (ex asilo) per la frazione Gioia e Piazza XXV Aprile per la frazione Ponzone. I volontari ricordano che è consigliabile prenotare la propria porzione ai numeri 3472203774 o 3755567982.