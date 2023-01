Concerto FAI Biella, serata da sold out

Una serata da sold out. Oltre un centinaio di persone sono intervenute alla serata organizzata dalla Delegazione FAI di Biella; il concerto rappresentava infatti uno dei diversi appuntamenti organizzati dalla delegazione FAI cittadina e rivolti agli iscritti ma aperti a tutti coloro che desiderano partecipare pur senza essere tesserati FAI, anche se a tutti gli eventi del FAI è sempre possibile sottoscrivere in loco la tessera e ottenere subito le agevolazioni riservate agli iscritti.

Lo Smallable Ensemble è un quartetto formato da noti musicisti italiani (ROBERTO BONGIANINO alla fisarmonica, ALEX GARIAZZO chitarrista e cantante, MARCO "BENZ" GENTILE polistrumentista, MICHELE GUAGLIO al basso) che propongono un omaggio alla musica dei Beatles in cui le quattro voci si uniscono a chitarre acustiche, basso, violino e fisarmonica per un tributo al gruppo più importante della musica pop e alle loro immortali melodie. In occasione del concerto di venerdì scorso, alla formazione originale del quartetto si è unito straordinariamente il cantautore norvegese trapiantato in Italia Terje Nordgarden.