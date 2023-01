Scivola durante un'escursione, turista soccorso al Monte Massone

I vigili del fuoco del Comando di Verbania sono intervenuti ieri per un soccorso in montagna intorno al tramonto, quando non poteva essere attivato l'elicottero.

Un escursionista cinquantottenne di Oleggio aveva lasciato la macchina a Inuggio, frazione di Valstrona, e si era diretto verso il monte Massone. Durante il rientro è scivolato senza ferirsi, se non lievemente, ma perdendo il sentiero.

Dopo aver ricevuto le sue coordinate tramite il telefono cellulare, 6 vigili del fuoco volontari del distaccamento di Omegna lo hanno raggiunto e riaccompagnato alla sua auto, dove nel frattempo era giunto anche personale del 118.