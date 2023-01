Pray, auto finisce contro il parapetto del ponte e resta in bilico (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale avvenuto intorno alle 22 di ieri, 29 gennaio, al ponte di Pianceri, nel comune di Pray.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita contro il parapetto e sarebbe rimasta pericolosamente in bilico. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, le persone a bordo erano già all'esterno del mezzo. Le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l'area interessata. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi assieme al carro attrezzi.