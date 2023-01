Dolore nel Biellese, è mancata sorella Eleonora Cucca

Lutto nel Biellese per la morte di sorella Eleonora Cucca, figlia di Maria di Oropa. Aveva 87 anni.

A ricordarla don Lodovico De Bernardi, parroco di Salussola: “Il tratto che caratterizzava di più sorella Eleonora era il suo sorriso la sua composta gentilezza. Per molti anni infatti ha sempre servito il santuario di Oropa come segretaria del rettore: un compito delicato e svolto sempre con precisione, grande spirito di servizio e adattamento. Come ho già ricordato, incontrandola negli anni passati era sempre disponibile al dialogo con una compostezza religiosa che l’ha sempre caratterizzata, unità al sorriso di chi, evangelicamente, ha scelto la parte migliore. Quando, nelle scorse settimane, abbiamo ricordato questi anni passati assieme, a servizio del Santuario, ai tempi del canonico Saino ero stato l’ultimo del seminario minore a prestare servizio al Santuario per un mese, sorella Eleonora ha fatto questo lapidario commento: 'Aumentano gli anni, caro don Lodovico… ma non le Figlie di Maria di Oropa'. Le ho risposto che bisogna pregare perché il Signore tocchi il cuore di tutte le persone che vogliono bene al Santuario, perché queste presenze che lo caratterizzano non scompaiano, ma anzi possono trovare un senso nuovo. Come ci insegna Papa Francesco: mai dire 'si è sempre fatto così'. Ma percorrere la via illuminativa, di ignaziana memoria, reformata conformare”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 18.15, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa. I funerali, affidati all'Impresa Funebre Oropa, avranno luogo sempre a Oropa alle 11.30 di mercoledì 1° febbraio.