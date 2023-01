Cavaglià, 17enne investita da un'auto mentre prende il pullman per andare a scuola (foto di repertorio)

Stava andando, come tutte le mattine, alla fermata del pullman che, di lì a poco, l'avrebbe condotta fino alle scuole del capoluogo. Ma, all'improvviso, mentre era in procinto di attraversare la strada, è stata investita sulle strisce pedonali da un'auto condotta da un uomo di circa 70 anni, residente nel Torinese.

Vittima della disavventura una 17enne di Cavaglià, subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. È successo venerdì scorso, intorno alle 6.30. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.