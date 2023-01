Via alle danze per il Carnevale di Tollegno, cinque giorni di festa per tutto il paese (foto di repertorio)

Si aprono i festeggiamenti per il Carnevale a Tollegno, con la raccolta fondi per la tradizionale fagiolata in programma domenica 5 febbraio. La festa continuerà venerdì 10 febbraio, alle ore 21:15, con la sfilata per le vie del paese a ritmo della musica della street band Eva Cèra. Seguirà poi la serata danzante accompagnata da La Nuova Allegra Compagnia.

Il programma proseguirà sabato 11 con la tradizionale cena di Carnevale alle ore 19:45, a cui seguirà l’esibizione di Enrico Negro. Domenica 12 sarà invece dedicata ai più piccini con il Carnevale dei Bimbi, a partire dalle ore 15, mentre per i più grandi sarà servita un’apericena, dalle ore 19:30, accompagnata da Max Music.

I festeggiamenti si chiuderanno lunedì 13 con la distribuzione della tradizionale fagiolata e il Gran Bal Dal Lunes su musiche di Giuliano e I Baroni. I membri del comitato ricordano, inoltre, che passeranno casa per casa per distribuire i buoni per la fagiolata. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Tollegno tramite l'indirizzo mail proloco.tollegno@gmail.com