Serata a ritmo di musica per la 35a edizione del Carnevale di Magnonevolo

I Pastiscët del Barazzetto, in collaborazione con J’Amis dal Carvè, organizzano la 35a edizione del Carnevale di Magnonevolo.

La celebrazione, una serata danzante a ingresso gratuito, avrà luogo venerdì 3 febbraio dalle 21 presso i locali de “La Peschiera”, in Via Quintino Sella 65 a Valdengo. Per maggiori informazioni contattare il numero 349 5675874, oppure l’indirizzo mail mariaangela.preti@libero.it

Domenica 5, invece, tradizionale fagiolata con la Banda Musicale: la distribuzione inizierà alle 11.30.