Lettere e poesie per San Valentino, ecco il concorso aperto a tutti

L’Università della Terza Età organizza anche quest’anno l’iniziativa Premio ai Sentimenti per San Valentino. Chiunque potrà partecipare inviando, entro venerdì 3 febbraio, un racconto o una lettera, anche in dialetto, dedicata a una persona, un animale o un luogo amato. L’elaborato, di massimo 3 cartelle di 30 righe ciascuna, potrà essere consegnato per posta all’indirizzo Via G.Grassi 7, Torino, o via mail all’indirizzo unitresegreteria@gmail.com con oggetto “Graglia - San Valentino 2023”. Dovrà anche essere indicato un nominativo, il proprio indirizzo, un numero di telefono e un indirizzo email.

Tutte le opere verranno valutate da una giuria popolare, aperta a tutti, sabato 4 febbraio a partire dalle ore 9:30, in Via Grassi 7 a Torino. I vincitori, contattati precedentemente per telefono o via email, saranno poi convocati per la premiazione domenica 19 febbraio dalle ore 16 presso il Casolare dei Campra in via del Canale 3 a Graglia. Seguirà un rinfresco per i presenti, con ingresso libero. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria UNITRE ai numero 0155363924 o 3395405600, in orari compresi tra le 9:30 e le 12, le 15:30 e le 18.