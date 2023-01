Cossato, adottati tanti alberi di Natale per sostenere il progetto LIS della scuola

Buona partecipazione all'iniziativa “Adottiamo gli alberi di Natale che hanno decorato le vie dei nostri paesi”, promossa dal comune di Cossato, in collaborazione con Cossatoshop, e andata in scena nel pomeriggio di sabato 28 gennaio, in Piazza Tempia. In tanti, a suon di offerte benefiche, si sono aggiudicati gli abeti, il cui ricavato sarà devoluto al progetto LIS della scuola di Cossato.

Soddisfatta l'assessore Sonia Borin: “Siamo contenti della buona riuscita di questo evento. Al momento abbiamo avanzato meno di una trentina di alberelli. Chi non ha potuto partecipare e volesse adottarne uno può contattare il seguente numero: 338.6728818”.