Clean Planet a Cossato, anche nel 2023 proseguono le raccolte rifiuti per un mondo più green FOTO

Non si ferma l’impegno dei cittadini per un mondo più pulito. Anche nel nuovo anno proseguono gli appuntamenti ecologici messi in campo da “Clean Planet for a green future”, uno dei tanti progetti portati avanti da YGPT, realtà internazionale che sta per “Youth for Global Peace and Transformation” (giovani per la pace e la trasformazione nel mondo). L’obiettivo? Raccogliere una nave container piena di rifiuti.

Stavolta è stata ripulita la via per Castelletto, a Cossato, nella mattinata di ieri, 29 gennaio. “Una bellissima giornata – a detta dei volontari – con la raccolta di 3220 litri di rifiuti. È stato bello trascorrere del tempo insieme conoscendoci e aiutando il nostro pianeta. Un grazie a chi ha preso parte a questo momento”.