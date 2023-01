A Viverone si avvicina la fine dei lavori alla scuola, ecco tutte le novità

Procedono i lavori alla scuola di Viverone. A dare un'aggiornamento il sindaco Renzo Carisio sui canali social del Comune: “Nonostante tutte le problematiche sorte relative ai ritardi nella fornitura dei materiali per la nota situazione internazionale, Covid e guerra. È in corso la stesura dell’impianto di riscaldamento a pavimento, sia nei due piani dell’asilo che nei pavimenti dei locali del seminterrato. Da intese sottoscritte tra direzione lavori e ditta appaltante, i locali dell’asilo dovrebbero essere consegnati per l’utilizzo entro il 31 del prossimo marzo mentre per quanto inerente gli altri interventi entro il 30 giugno”.

Novità anche sul fronte mensa. “Da colloqui avuti con la direzione della ditta che fornisce i pasti alle scuole, sia infanzia che primaria, se queste date saranno rispettate, non è esclusa la possibilità di riprendere il servizio della preparazione dei pasti in loco – sottolinea Carisio - Nel frattempo, al fine di permettere ai ragazzi della Primaria di poter effettuare l’attività motoria, il Comune, in intesa con il gestore della palestra del Polivalente, effettuerà il trasporto dei ragazzi con lo scuolabus”.