Lace, commemorazione della cattura del comando della 76° brigata e della VII Divisione Garibaldi, FOTO e VIDEO

Ieri alle 20, come ormai da tradizione, l'A.N.P.I. Valle Elvo e Serra e Ivrea e Basso Canavese hanno organizzato la cerimonia commemorativa nell’Area monumentale di Donato Lace, che ricorda l’attacco al Comando partigiano della VII Divisione Garibaldi «Piemonte» e al Comando partigiano della 76ª Brigata «Togni», avvenuto nella notte del 29 gennaio del 1945.

Nella serata non sono mancati momenti di riflessione anche sulla guerra in Ucraina: "In questo periodo anche in Ucraina noi facciamo dei presidi per la pace - commenta il Presidente Anpi Ivrea e Basso Canavese Mario Beiletti - e chiediamo la cessazione delle ostilità".