"Al carcere di Biella un direttore in missione fissa", l'annuncio del Sottosegretario di Stato On. Andrea Delmastro delle Vedove, FOTO e VIDEO

"Al carcere di Biella un direttore in missione fissa", l'annuncio del Sottosegretario di Stato On. Andrea Delmastro delle Vedove

Il Sottosegretario di Stato On. Andrea Delmastro delle Vedove nella mattinata di oggi lunedì 27 gennaio, si è recato in visita alla Casa Circondariale di Biella, per incontrare la direzione del carcere e gli agenti della Polizia Penitenziaria.

"Finalmente per Biella ci sono riposte concrete - ha dichiarato il Sottosegretario Delmastro in una conferenza stampa fuori dal carcere in via Dei Tigli - . Ci sarà un direttore fisso, arriveranno 2 nuovi funzionati contabili, si è fatto interpello per rinforzare l'organico e arriveranno 12 vice ispettori. Biella ha necessità di un'attenzione particolare alla luce delle criticità e dei problemi che hanno interessato la casa circondariale negli ultimi periodi".

"Mi sono assunto l'impegno storico mai raggiunto - ha concluso l'Onorevole - di avere un direttore e un comandante per tutte le carceri d'Italia entro dicembre o comunque certamente entro marzo prossimo, perchè diversamente a pagarla sarebbero gli uomini e le donne della Polizia penitenziaria".

L'onorevole ha annunciato anche che sta partendo con un progetto sperimentale nel Lazio per dotare di Body Cam la Polizia Penitenziaria, e di Taser. Non solo: "Sarà anche fatto un protocollo di sicurezza - conclude l'Onorevole - che consenta loro, quando ci sono eventi critici, di sapere fino a dove lo Stato gli consente di spingersi. E' troppo facile andare e dire a queste prsone poi qualcuno deciderà".