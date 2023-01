A Biella nuovi spazi per l'archivio del tribunale e il Giudice di pace. L'annuncio dell'Onorevole Delmastro

"Ci sono delle soluzioni per l'archivio", parole del Sottosegretario di Stato On. Andrea Delmastro delle Vedove al termine della conferenza stampa che ha riguardato questa mattina lunedì 27 gennaio il carcere di Biella e non solo.

Scendendo nel dettaglio, l'Onorevole ha spiegato che in questi giorni ha parlato con il sindaco di Biella a proposito di un immobile che potrebbe essere concesso in comodato gratuito per spostarvi archivio e giudice di pace.

Ma le novità per il tribunale non sono finite qui. "Abbiamo pensato anche di fare arrivare a Biella il progetto sperimentale Polis di Poste Italiane - ha proseguito l'Onorevole - che dovrebbe defatigare un po' il tribunale. Attraverso questo progetto verrebbero erogati dei servizi al cittadino senza che si vada a intasare il tribunale e senza sovrapporsi. A Biella si sta pensando si piazzare tra i due e i tre sportelli di questo genere che evidentemente come prevede lo stesso progetto non saranno in Biella città ma dislocati fuori".