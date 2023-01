Pralungo, riapre la Biblioteca con nuovi servizi in vista. Sindaco: “Sia luogo d’incontro per comunità”

Dopo una lunga chiusura legata alle problematiche del Covid, riapre la Biblioteca di Pralungo a partire dal mese di febbraio (lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17). Ad accogliere le persone che vorranno prendere in prestito i libri ci saranno Roberto Concas e Manuela Finotti, che si sono aggiudicati il bando Over 58 promosso dalla Regione Piemonte su iniziativa dell’assessore Elena Chiorino e a cui il comune di Pralungo aveva partecipato.

“L’auspicio – spiega il sindaco Raffaella Molino - è che ad essi si possano affiancare dei volontari per eventualmente garantire altre aperture ma soprattutto perché si possa costituire un gruppo di lavoro per organizzare attività, piccoli eventi affinché la Biblioteca possa diventare non solo un locale dove si prestano libri ma un luogo di incontro per la comunità. In particolare si intende dotare gli anziani di un posto dove poter giocare a carte, fare lavori a maglia in compagnia, intrattenersi con qualche gioco di società oppure guardare un film”.

La biblioteca infatti sarà presto anche dotata di un televisore di ultima generazione dove sarà possibile a richiesta rivedere film o i vecchi varietà. “Dunque una biblioteca anche un po' smart dove chi non è troppo tecnologico potrà rivolgersi per esempio per problemi legati all’uso dello smartphone o semplicemente per impararne ad usarne tutte le potenzialità – sottolinea il primo cittadino -A seconda del gruppo che andrà a crearsi intorno a questa realtà si promuoveranno iniziative che ci auguriamo verranno accolte con favore dai cittadini. Inoltre la connessione gratuita ad internet sarà a disposizione di tutti in particolare per gli studenti che vogliano trovarsi fra loro per studiare insieme o fare ricerche”.

Sempre grazie a questo progetto che prevede l’inserimento di persone over 58 in cantieri di lavoro momentanei, si è potuto attivare un altro importante servizio per le famiglie. “Il martedì e il venerdì Manuela e Roberto assisteranno dalle ore 12.30 alle 14 i bambini della scuola elementare che dovendo partecipare ai laboratori non avevano però a disposizione la mensa – spiega Molino - Questa iniziativa ha riscontrato un buon gradimento: infatti, sono già una ventina le iscrizioni”.