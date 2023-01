Valdengo capitale dello sport, tantissimi giovani al Cross del Winter Brich FOTO e VIDEO

Valdengo capitale dello sport, tantissimi giovani al Cross del Winter Brich (servizio di N. Rasolo per newsbiella.it)

Valdengo capitale dello sport. Questa mattina, 29 gennaio, ha avuto luogo la seconda edizione della tradizionale corsa campestre organizzata dal Winter Brich Valdengo ASD e valida come Trofeo Piemonte Cross giovanile, CDS Regionale Giovanile, Prova selezione rappresentativa CM/CF. Tantissimi i giovani presenti al centro sportivo comunale di Via Libertà 30.

Di seguito i vincitori delle diverse gare in programma. Leonardo Zanoli ha tagliato per primo il traguardo dei Cadetti (3 km), seguito a ruota da Matteo Bagnus e Andrea Cappelli. 102 gli atleti presenti. Alice Rosa Brusin, invece, è prima tra le Cadette (2 km), a vantaggio di Carolina Bagnati e Matilde Bellosta. 127 le runners al via.

Successo pieno per Valentino Zanoli nei Ragazzi (1,2 km), seguito a ruota da Livio Torre Riccardo e Lorenzo Gallo. In campo 140 giovani. Per le Ragazze da 1,2 km (a cui hanno preso parte 172 atlete) ha spiccato Aurora Marello; Vittoria Audifreddi e Elisabetta Vottero hanno ottenuto la 2° e 3° posizione. Infine Matteo Gambino e Lisa Aimo Boot hanno raggiunto la vittoria nelle categorie EM8/EF8 (600 metri) e EM5/EF5 (400 m).

Per vedere le classifiche complete clicca qui.