Marea di runners alla Ysangarda Night Trail, pari merito al traguardo per Barbero Piantino-Falla FOTO

Marea di runners alla Ysangarda Night Trail, pari merito al traguardo per Barbero Piantino-Falla (servizio di N. Rasolo per newsbiella.it)

“Siete stati 667 volte fantastici. Grazie a tutti voi per aver preso parte alla 9ª edizione della Ysangarda Night Trail. E’ stata una serata di freddo intenso riscaldata dai vostri sorrisi, dalle vostre parole, dalla vostra voglia di fare festa. Speriamo di essere stati all’altezza della situazione e speriamo che la corsa nel Regno di Ysangarda rimanga per voi un bel ricordo”. Queste le parole degli organizzatori sui propri canali social, al termine della classica manifestazione podistica, andata in scena ieri, 28 gennaio, a Candelo e dintorni.

Nel trail da 19 km pari merito per Massimiliano Barbero Piantino e Emanuele Falla, giunti al traguardo con un tempo di 1h 15’ e 34’’ e seguiti a ruota da Nicola Vaiana, Simone Terragnolo e Michele Carnevalini. Nel femminile, successo per Margherita De Giuli (1h 21’03”) che ha avuto la meglio su Martina Gioco, Irene Corniati, Michela Vigna Ton e Michela Ruzza.

Nel corto da 10 km prima posizione per Federico Magagna (41’31”) che ha tenuto a distanza Lorenzo Guidolin, Eugenio Boggio Marzet, Gianluca Anastasi e Pietro Giordani. Tra le donne, invece, ha spiccato Selena Bernardi su Cecilia Corniati, Elisa Nardi, Verena Mamolo e Camilla Slanzi.