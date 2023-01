La Vetta Running, tanti runners alla cena sociale con tanta passione e numeri in crescita FOTO

Si è svolta venerdì 27 gennaio, presso il Relais Santo Stefano di Sandigliano, la cena della Vetta Running, società sportiva nata con la passione del running. Tante le persone intervenute, a testimonianza della grande crescita in atto e dei tanti appassionati che non hanno voluto mancare alla serata dove erano previste le premiazioni sociali 2022 e la classica estrazione di premi.

Tanto il divertimento nel corso di serata, durante la quale il presidente Enrico Linty ha sottolineato la crescente attività dell'associazione che ha sede a Mongrando, con numeri degni di nota. Tra cui i 180 associati (in crescita rispetto all'anno precedente), i 3.385 euro devoluti in beneficenza e le 5 gare previste per il 2023 dopo le 4 del 2022 e, aspetto degno di nota, tutte con un ottimo livello organizzativo. Il primo appuntamento agonistico del 2023 è previsto il 25 febbraio con la nuova "Mongrando in alto".