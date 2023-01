Biellese, sonoro 4-0 all’Aygreville: la marcia continua. Impresa Cossato, derby di gol tra Vigliano e Fulgor FOTO

La Biellese ci ha preso gusto con la vittoria: davanti al proprio pubblico, i lanieri hanno rifilato un sonoro 4-0 all’Aygreville. Si tratta dell’11° successo in campionato, che vale la testa del girone di Eccellenza, ad una sola lunghezza dal RG Ticino. Il Cossato, invece, centra l’impresa, superando 2 a 0 in trasferta l’ostico Borgaro, che precipita in terza posizione.

In Promozione, reti ed emozioni al Comunale tra i giallorossi del Cobra Pertel e la Fulgor Valdengo: alla fine, passano gli ospiti col punteggio di 2 a 1. Tre punti anche per il Ceversama a Piedimulera mentre la Chiavazzese non va oltre l’1-1 con il Pro Novara. In Prima Categoria, prosegue la marcia del Ponderano, uscito indenne dalla sfida con il Santhià (1-0). Solo pareggi per Valdilana Biogliese e Valle Cervo Andorno.

Infine, in Seconda, giornata avara di soddisfazioni per le biellesi: solo il Gaglianico ottiene il massimo della posta in palio. Per il resto ko per Torri Biellesi e La Cervo, assieme ad un 2-2 targato Pollone.