Biella Motor Team, a febbraio parte il corso navigatori

Cominciata con il recente Rally di Monte Carlo, prova d’apertura del Campionato del Mondo, la nuova stagione, anche la scuderia Biella Motor Team si sta mettendo in moto in vista degli appuntamenti motoristici del 2023 in cui vorrà essere protagonista come accaduto negli scorsi anni.

Il sodalizio biellese inizia l’annata sportiva con un appuntamento ormai tradizionale. Con l’intento di favorire l’avvicinamento al mondo dei rally degli appassionati, la scuderia organizza un corso navigatori. Novità importante è la collaborazione con l’altra scuderia locale, la Biella 4 Racing, nell’ottica di unire gli sforzi per far crescere ulteriormente la disciplina che nel territorio biellese ha da sempre una forte tradizione.

Due le iniziative in programma nelle prossime settimane. Mercoledì 8 febbraio, con il supporto dell’Automobile Club Biella, si terrà presso i locali dell’Aci in viale Matteotti il corso gratuito a cui bisogna partecipare obbligatoriamente per potere, in seguito, “staccare” per la prima volta la licenza per correre. Invece nelle settimane seguenti – esattamente nelle serate di mercoledì 15 e 22 febbraio e 1° marzo – con qualificati insegnanti delle due scuderie si terrà un corso per coloro che hanno il sogno di mettersi tuta e casco e diventare navigatori da rally.

Le lezioni si terranno in una saletta dedicata della pizzeria-ristorante Ghost’s che ha sede in via Trieste 45 a Biella. Per maggiori informazioni e iscrizioni si possono chiamare i numeri 338.3969137 (Eraldo) e 392.2323033 (Arianna).