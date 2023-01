Biella, ultimo giorno per la pista da ghiaccio: nel pomeriggio spettacolo con Isabel Falcetto

Ultimo appuntamento in programma per tutti gli appassionati di pattinaggio sul ghiaccio. Oggi, 29 gennaio, fino alle 20, c’è ancora la possibilità di percorrere la pista del ghiaccio in piazza Duomo; inoltre, avrà luogo alle 17.30 un piccolo spettacolo di chiusura. Sarà presente l’atleta Isabel Falcetto.