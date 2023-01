“E allora le foibe?”, il libro di Gobetti presentato alla Camera del Lavoro

L’ANPI Provinciale di Biella ha invitato Eric Gobetti a presentare il suo libro “E allora le foibe?” nel salone della Camera del Lavoro, in via Lamarmora a Biella, giovedì 2 febbraio alle ore 21:00.

Eric Gobetti è uno studioso di fascismo, seconda guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia nel Novecento. Autore di due documentari (Partizani e Sarajevo Rewind), esperto in divulgazione storica e politiche della memoria, ha collaborato più volte con il canale televisivo Rai Storia. Per Laterza ha pubblicato Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943).

Il libro è rivolto a chi non sa niente della storia delle foibe e dell’esodo o a chi pensa di sapere già tutto, pur non avendo mai avuto l’opportunità di studiare realmente questo tema. Questo “Fact Checking” non propone un’altra verità storica precostituita, non vuole negare o sminuire una tragedia. Vuole riportare la vicenda storica al suo dato di realtà, provando a fissare la dinamica degli eventi e le sue conseguenze.Invitiamo la cittadinanza a partecipare, con le parole del nostro Presidente Nazionale Gianfranco Pagliarulo ad un recente congresso sulle foibe tenutosi a Zagabria:“Noi proponiamo che non si faccia del Giorno del Ricordo in Italia un momento di ulteriore strappo, di divisione fra gli Italiani e fra gli Italiani, gli Sloveni e i Croati. Sia davvero una giornata di memoria osservante di tutte le memorie: delle foibe, dell'esodo, delle stragi operate in Slovenia e in Croazia, dei morti in campi di internamento.SIA UNA GIORNATA DI RISPETTO E NON DI OLTRAGGIO, DI ANALISI STORICA E NON DI PROPAGANDA, DI FRATERNITÀ E NON DI ODIO, DI PACE E NON DI GUERRA.“