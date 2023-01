Appuntamento con i “Gen Verde Acoustic” a Cossato

Gen Verde International Performing Arts Group sarà nel Teatro Comunale di Cossato sabato 4 marzo alle ore 21.00 con Gen Verde Acoustic , in apertura della “Settimana della Pace” organizzata dall’Azione Cattolica e dalla Parrocchia Santa Maria Assunta di Cossato.

Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti), e offerta libera per collaborare alle attività della Parrocchia e dell’oratorio.

Nel concerto verranno trattate tematiche attualissime quali speranza, ecologia, pace, dialogo, attraverso canzoni, ritmi internazionali, recitazione con lo scopo di comunicare, attraverso l’arte, la vita vissuta, le storie delle componenti del Gen Verde, che la fraternità è possibile e che la diversità è un dono.

“Siamo felici di andare a Cossato per far parte della Settimana della Pace e siamo liete di portare, con la nostra musica, questo messaggio, per il quale lavoriamo e viviamo ogni giorno”, dice Annalisa Garnero, violinista del Gen Verde.

Il concerto Gen Verde Acoustic sarà in apertura della “Settimana della Pace” che prevede incontri di approfondimento, riflessione e preghiera sul tema della Pace proposti dall’Azione Cattolica e dalla Parrocchia S.M.A. a tutta la comunità.

Per maggiori informazioni, visitare le pagine facebook

Parrocchia Assunta Cossato