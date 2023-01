"Potevi essere tu": gli amici del ragazzo colpito in testa dalla bici si mobilitano per trovare testimoni

"Potevi essere tu". È questa la scritta sullo striscione affisso sul ponte davanti alla Gran Madre, dalle decine di ragazzi e ragazze che ieri pomeriggio si sono ritrovati per chiedere che eventuali testimoni del ferimento di Mauro Glorioso si facciano avanti.

Nella notte tra venerdì e sabato scorso il 23enne si trovava ai Murazzi con i suoi amici, quando è stato colpito in testa da una bicicletta scagliata da Lungo Po Cadorna. Il giovane, originario di Palermo e che studia medicina in città, si trova attualmente ricoverato al Cto in grave condizioni.

I ragazzi, che si sono dati appuntamento, a pochi passi dal luogo del ferimento, vogliono sollecitare chi eventualmente ha visto qualcosa a chiamare i Carabinieri per aiutare le indagini.