Valdilana, scontro tra due auto: tre feriti, uno estratto dalle lamiere (foto N. Rasolo per newsbiella.it)

Due auto coinvolte, tre feriti (due donne e un uomo): questo sarebbe il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 17 di oggi, 29 gennaio, lungo la Provinciale che da Valle Mosso porta a Crocemosso, a pochi passi dall’ex istituto scolastico superiore.

A rimanere coinvolte, stando alle prime informazioni raccolte, due auto che si sono scontrate per cause al vaglio dei Carabinieri, giunti celermente sul posto. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere del mezzo un uomo, poi affidato alle cure dei sanitari del 118. Ad ora, il traffico è rallentato in ambo le direzioni.