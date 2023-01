Fumo da sottotetto di una palazzina, i Vigili del Fuoco sventano sul nascere l’incendio (foto di N. Rasolo per newsbiella.it)

Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco a Mongrando per un principio d’incendio sventato sul nascere dalle squadre di Biella. Stando alle informazioni raccolte, un rogo si sarebbe originato, per cause da accertare, nel sottotetto di una palazzina di due piani.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16 di oggi, 29 gennaio. Dopo lo spegnimento, sono cominciate le consuete operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.