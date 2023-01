Chiama finto avvocato: “Sua nuora ha avuto un incidente, ci dia soldi”. Ma la suocera non ci casca (foto di repertorio)

Si spaccia per un avvocato e chiede soldi al telefono dichiarando che la nuora è rimasta vittima di un incidente stradale. Ma la suocera non ci casca e richiede l’intervento dei Carabinieri.

Truffa sventata nella giornata di ieri, 28 gennaio, a Biella, dove una cittadina è riuscita a smascherare un malintenzionato. Decisiva la verifica in famiglia: la donna, infatti, ha subito contattato la parente per verificare la validità, o meno, dell’informazione. Del caso sono stati informati i militari dell’Arma che ora indagano per dare un volto al finto legale.